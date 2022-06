Un weekend in famiglia sul lago di Garda

Pubblicità

Il lago di Garda si estende tra le province di Brescia, Trento e Verona. La parte nord, più a imbuto, è dominata dalle montagne e sembra quasi un fiordo, la riva occidentale è caratterizzata da una fitta vegetazione sempreverde, mentre la riva orientale da piante mediterranee come i limoni.

È una di quelle destinazioni che mette d’accordo tutti, dagli adulti ai bambini! Tra spiagge, castelli, parchi tematici, borghi medievali, piste ciclabili ecc., la scelta è davvero ampia.

Se decidete di trascorrere un weekend al Lago di Garda vi consigliamo di partire già con una selezione di tappe da visitare, poiché vi sarà impossibile vedere tutto.

Noi vi proponiamo un piccolo itinerario nella parte est pensato per tutta la famiglia, anche con bimbi piccoli al seguito. Potrete scegliere tra diverse tipologie di alloggi, dai campeggi super attrezzati ai più tranquilli agriturismi dell’entroterra, per poi spostarvi comodamente con un’auto a noleggio.

La prima tappa di questo viaggio potrebbe essere Desenzano, famosa cittadina comodamente raggiungibile dall’autostrada A4. Il centro, il lungolago e il porto vecchio sono meravigliosi, così come il castello a cui si arriva in pochi minuti a piedi da Piazza Malvezzi, che domina la città e da cui si ha una vista mozzafiato.

In 20 minuti in auto o in traghetto potrete quindi raggiungere Sirmione, la più visitata località balneare del lago con la sua particolare forma a penisola. Anche qui imperdibile il castello, circondato dall’acqua, da cui si ha accesso diretto al centro storico.

A seconda dei vostri interessi potrete poi dedicare del tempo alle terme di Sirmione, alle grotte Catullo o alle spiagge della zona, come Jamaica Beach, la spiaggia delle Muse o il lido delle Bionde.

Il vostro itinerario può quindi proseguire verso Peschiera del Garda, incantevole cittadina che sorge tra isolotti e ponti, sulla sponda meridionale del lago. Dopo aver lasciato l’auto ad esempio vicino Porta Brescia, vi consigliamo una passeggiata in centro e soprattutto il giro in barca tra i canali. Dura circa 30 min ed è perfetto anche con i bambini.

Peschiera dista pochi minuti d’auto dai parchi a tema come Gardaland, Movieland e Canevaworld ed è molto vicina parco giardino Sigurtà, uno spettacolo della natura. A voi la scelta!

Proseguendo in auto verso est arriverete poi a Lazise, caratterizzata dalle grandi mura quasi fiabesche che circondano il centro storico. Anche qui immancabile un giro nelle vie del centro e, per una piacevole pausa, concedetevi anche una sosta nella spiaggetta cittadina, raggiungibile a piedi dal parcheggio Marra.

Per godervi il lago più da vicino potrete poi spostarvi verso Bardolino, cittadina nota per il vino, collegata da una bella passeggiata pianeggiante di circa 30 minuti a Garda.

Percorretela a piedi, in bici, con i monopattini e perdetevi tra spiaggette, ristoranti e bar! Con il lago che qui assume un colore blu intenso e i tramonti sono da cartolina!

