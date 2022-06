Trento nella “top ten” per la qualità di vita di bambini, giovani e anziani

Pubblicità

Tra i più di 100 capoluoghi di Provincia, Trento è l’unica città ad entrare nella top ten delle graduatorie del Sole 24 Ore dedicate alla qualità di vita di famiglie, anziani e giovani.

L’indagine presentata al Festival dell’Economia di Trento, è stata fatta secondo alcuni indicatori relativi a canone d’affitto, il verde ed altri come, il numero di laureati e il tasso di disoccupazione.

Nel dettaglio, Trento si posiziona in terza posizione per qualità della vita degli anziani e settima per la qualità di vita di giovani e bambini.

In generale, l’indice della qualità di vita è legato ad altri indicatori, come il consumo di farmaci per malattie croniche, la speranza di vita, il numero di biblioteche e gli orti urbani.

Per la qualità di vita dei giovani invece, sono stati calcolati fattori che vanno, dal gap di affitti in centro e in periferia, al tasso di disoccupazione giovanile, fino al numero di laureati. Infine, per quanto riguarda la qualità di vita dei più piccoli, gli indicatori parziali riguardano il tasso di fecondità, il posto negli asili nido, l’indice di sportività e lo spazio abitativo.

