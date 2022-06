Torna “fuTurismo”, nuovo appuntamento con il ciclo di incontri ideato da Tsm

Pubblicità

Viviamo un momento di profonda rottura, un susseguirsi di eventi con un impatto profondo sulle nostre vite: la pandemia prima, la guerra in Europa ora.

L’immaginario collettivo è frammentato, privo di riferimenti e siamo dentro ad un passaggio d’epoca nel quale tendiamo ad idealizzare e rimpiangere ciò che è passato e a guardare con diffidenza e inquietudine ciò che ancora non c’è.

Da queste considerazioni nasce “fuTurismo”, un ciclo di incontri, organizzato da Trentino School of Management in occasione del ventennale della sua nascita, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, che intende offrire idee e strumenti per affrontare il cambiamento e per guardare al futuro, in particolar modo del turismo, settore strategico per l’economia trentina, con maggiore consapevolezza e fiducia.

Il secondo appuntamento con “fuTurismo” avrà come ospite Massimiliano Valerii, direttore del Censis, che interverrà in webinar mercoledì 8 giugno a partire dalle ore 17.00, con una conferenza dal titolo “Coltivare il domani. Tracce per non perdere la strada verso il futuro”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Trentino School of Management.

Qui il link per collegarsi al canale Youtube di Tsm https://www.youtube.com/user/tsmtrento . Qui il programma completo di fuTurismo: https://lnkd.in/eMrp_-kd

