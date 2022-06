Studente aggredito davanti ai compagni: immediata la denuncia al docente

Pubblicità

Scene da film horror in un istituto tecnico in Trentino: secondo quanto riportato dalla denuncia fatta ai Carabinieri dalla madre, un ragazzo sarebbe stato aggredito verbalmente e fisicamente da un docente.

Nonostante siano in corso degli accertamenti, la gravità della situazione è evidente: come può un docente, un educatore, colui che si presuppone debba accompagnare i propri studenti in un percorso di crescita, alzare le mani su di uno dei “suoi” ragazzi?

Secondo quanto riportato ai carabinieri, la scorsa settimana un banale diverbio in corridoio si sarebbe poi trasformato in una scena da incubo. Oltre agli insulti, infatti, il ragazzo sarebbe stato strattonato, colpito, preso a ginocchiate ed avrebbe ricevuto anche una testata dal docente.

La situazione, oltre ad essere particolarmente delicata, è anche molto grave. L’ipotesi di reato è di percosse.

Al momento sono in corso degli accertamenti da parte della scuola e delle forze dell’ordine. Secondo delle prime informazioni, infatti, alcuni studenti, un docente e dei collaboratori scolastici sarebbero stati testimoni di quanto accaduto.

