Lavoratori dello sport, c’è l’accordo

Buone notizie per gli oltre 200 mila dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e non: arriva l’intesa sul Ccnl.

La Confederazione italiana dello Sport di Confcommercio e i sindacati di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom hanno siglato, il 31 maggio scorso, un accordo ponte per il rinnovo del Contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2018.

Al tavolo della trattativa anche Confcommercio Trentino.

Tra le novità dell’intesa vi è un incremento economico di 100 euro per il IV livello medio da erogare in due tranche a luglio e ottobre 2022, per un massa salariale pari a 1.850 euro, da riparametrare per gli altri livelli; la proroga al 31 dicembre 2023 della validità del Ccnl; nuove regole per la gestione dei picchi di attività lavorativa degli stagionali, con un richiamo specifico alle deroghe previste dalla normativa sulla durata del rapporto di lavoro, del limite di contingentamento dei contratti e delle causali per proroghe e rinnovi.

Le trattative sul rinnovo del contratto proseguiranno con un tavolo tecnico sui temi rimasti in sospeso, come l’inquadramento del personale, la governance della bilateralità settoriale, la flessibilità e infine la formulazione di nuove proposte per revisionare e rimodernare gli istituti contrattuali, in vista della “nuova” disciplina del lavoro sportivo, anticipata dal Decreto Sostegni bis al primo gennaio 2023.

Confcommercio Trentino ha partecipato, con un delegato dell’ufficio legislativo, alle trattative svoltesi a Roma, anche in virtù della recentemente costituita categoria degli imprenditori dello sport in seno all’Associazione Attività di Servizio.

