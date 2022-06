Il cordoglio di una valle intera per la scomparsa di Fausto Iob: «Ricorderemo il tuo garbo, la tua umanità, il tuo sorriso»

Pubblicità

È una valle intera, incredula e affranta, quella che nelle ultime ore si è unita in un abbraccio agli affetti più vicini di Fausto Iob, 59enne di Cunevo, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri, domenica 5 giugno, in riva al Lago di Santa Giustina (qui l’articolo).

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che gli amici, i familiari e le istituzioni che hanno avuto modo di conoscere la sua professionalità, il suo garbo, i suoi modi gentili, gli hanno dedicato sui social.

Custode forestale a Predaia e Sanzeno, e “amico speciale” dell’orso di San Romedio, Fausto Iob era una persona conosciuta e apprezzata in tutta la Val di Non.

Significativo il pensiero condiviso sulla propria pagina Facebook dal Comune di Predaia, accompagnato dalla bella immagine che pubblichiamo sopra.

«Oggi è un giorno molto triste per la prematura ed improvvisa scomparsa del nostro storico e stimato custode forestale Fausto Iob – scrive l’amministrazione comunale –. La sua professionalità, la sua serietà e la sua grande umanità resteranno sempre nei nostri ricordi, come anche la sua passione per la natura, per come sapeva spiegare il processo di crescita delle piante ai bambini in occasione della festa degli alberi, per come si prendeva cura dell’anziano orso di San Romedio, per il suo garbo nel porsi e per il suo sorriso. Ci stringiamo intorno ai suoi famigliari, consapevoli della grande perdita e del vuoto che lascerà a tutti noi. Ciao Fausto!».

