Cryptosmart, l’exchange crypto dove acquistare criptovalute (Bitcoin, Ethereun, Polkadot)

Cryptosmart è la prima piattaforma di criptovalute italiana in poter acquistare, vendere, detenere e trasferire le criptovalute (Bitcoin Ethereum, Polkadot, ecc,). Con Cryptosmart, tutti, anche i meno esperti del settore, operare nel mondo delle criptovalute nella massima sicurezza e trasparenza.

La piattaforma ha sede legale in Italia e questo è un aspetto rassicurante per chi compra e vende criptovalute, oltre al fatto che per acquistare criptovalute occorre effettuare un bonifico verso una banca italiana, anziché, per esempio verso un conto in paradisi fiscali.

Cryptosmart si pone come prima mission quella di essere un riferimento per il mondo exchange, siglato “made in Italy”, con un continuo arricchimento di proposte e soluzioni per vivere giornalmente il mondo delle criptovalute.

Uno dei punti di forza principale di Cryptosmart è il servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte immediate in lingua italiana alle domande dell’utente, sia via chat che e-mail oppure addirittura al telefono. Le caratteristiche principali di Cryptosmart sono quindi italianità, trasparenza e innovazione.

Cryptosmart offre inoltre anche altri servizi:

utilizzo delle crypto nella vita quotidiana con l’acquisto di Gift card dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin;

dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin;

il servizio di staking ; esso permette agli utenti di mettere a disposizione le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Gli utenti, grazie a questo servizio, possono ricevere ricompense e ottenere il 10-12% di guadagni annui;

; esso permette agli utenti di mettere a disposizione le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Gli utenti, grazie a questo servizio, possono ricevere ricompense e ottenere il 10-12% di guadagni annui; i l servizio CSpay in cui le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un servizio per le aziende che intendono incrementare il loro fatturato offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovaluta, già molto diffusa nei paesi sviluppati; nel giro di poco tempo un numero sempre maggiore di aziende accetteranno il pagamento in criptovalute per i loro prodotti e servizi. CSpay permette, altresì, alle aziende una volta ricevuto il pagamento in Bitcoin e altre criptovalute di convertire istantaneamente la criptovaluta ricevuta in Euro, incassando quindi in Euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità della criptovaluta.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità