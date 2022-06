Comunità di valle: via libera alla riforma Gottardi

Pubblicità

La Prima Commissione presieduta da Vanessa Masè (La Civica) ha approvato il disegno di legge 145 sulle comunità proposto dall’assessore Gattardi.

Il testo ha ottenuto i 5 voti a favore di Masè (La Civica), Savoi (Lega), Job (Misto), Dalzocchio (Lega) e Cia (FdI), 2 contrari di Zanella (Futura) e Marini (Misto-5 Stelle) e 2 di astensione di Tonini (Pd) e Rossi (Misto-Azione).

Accolto con 5 voti a favore e 4 di astensione un emendamento dell’assessore Gottardi per cambiare il titolo del provvedimento, che da “Disposizioni per l’avvio della riforma delle comunità” è diventato “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3 e della legge provinciale per il governo del territorio del 2015”. L’esame finale del ddl nell’aula del Consiglio provinciale è in programma nella sessione 28-30 giugno.

Prima delle dichiarazioni di voto conclusive, la seconda parte della discussione pomeridiana ha riguardato solo gli articoli 10 e 11 relativi alla nuova figura del dirigente generale.

Il testo stabilisce che la figura del direttore generale provveda oltre che ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal consiglio dei sindaci, anche a sovrintendere, coordinare e guidare i dirigenti, gli uffici e i servizi dell’ente.

Svolge poi funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali. Ha un ruolo di garanzia dell’azione amministrativa, viene nominato fiduciariamente dal presidente che lo sceglie tra un segretario comunale, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell’incarico è pari a quella del mandato del presidente che lo ha nominato.

L’assessore Gottardi ha precisato che i segretari di comunità sono attualmente presenti solo in due comunità. Tutte le altre comunità non vogliono avere questa figura per evitare che i segretari comunali si accollino anche l’onere della segreteria di questi enti.

Mai le Comunità hanno voluto un segretario a tempo pieno – ha proseguito – anche per evitare l’aumento dei costi, perché con questa funzione aggiuntiva bisognerebbe integrare di un 20% l’indennità del segretario che svolge questa funzione aggiuntiva. Gottardi ha spiegato che si è finora lasciato la facoltà ai territori di dotarsi di collaboratori analoghi ai direttori generali della Provincia.

E che la terzietà che il ddl attribuisce a questa figura deriva dalle sue competenze tecniche. Il mancato richiamo alla legge regionale sui segretari comunali è dovuto al fatto che la comunità non è un altro ente locale ma uno strumento con cui i comuni gestiscono i servizi. Per questo il dirigente è una figura ibrida.