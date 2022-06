Addio a Gianni Clerici, il poeta del Tennis

Pubblicità

Si è spento all’età di 91 anni Gianni Clerici. Uno dei due italiani presenti nella Hall of Fame del tennis, si è spento a Bellagio, sul Lago di Como. Nato nel 1930, avrebbe compiuto 92 anni il 24 luglio.

Autore di decine di libri non solo a tema tennistico, ha legato la sua fama di scrittore all’opera monumentale ‘500 anni di tennis‘ (pubblicato nel 1974, e aggiornato con edizioni successive fino al 2013), oltre alle migliaia di articoli pubblicati sui quotidiani durante tutta la sua vita.

Dotato di spiccata ironia e grandi doti da narratore, la sua fama in Italia è anche strettamente connessa alle telecronache svolte al fianco di Rino Tommasi: assieme hanno creato uno duo perfetto che, a partire dai canali di Tele+ fino alla più recente piattaforma SKY, ha allietato con gran cultura e qualità il pubblico del tennis.

Assieme a loro, immancabile anche il supporto di Roberto Lombardi e del direttore Ubaldo Scanagatta, che al suo amico aveva dedicato una ‘Lettera aperta nel giorno dei suoi 90 anni‘.

Iniziando come tennista, vinse due titoli italiani juniores di doppio in coppia con Fausto Gardini e una coppa De Galea a Vichy nel 1950, e partecipando come singolarista a Wimbledon (1953) e Roland Garros (1954).

Dopo aver collaborato dal 1951 al 1954 con La Gazzetta dello Sport, e nel 1954 con Sport Giallo e Il Mondo, nel 1956 era passato al Giorno di Milano come editorialista e inviato, prestando i suoi commenti raffinati sul tennis anche alla tv.

