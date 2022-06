Canova di Gardolo: dopo la fuga arrestato per spaccio 23 ennne tunisino pregiudicato

Pubblicità

Pomeriggio movimentato ieri a Canova di Gardolo. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un 23enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Mentre i militari perlustravano le vie cittadine, hanno notato il giovane che, da solo, camminava a piedi in Via Paludi.

Il ragazzo, temendo l’imminente controllo di polizia e al fine di disfarsi dello stupefacente detenuto, si è improvvisamente chinato vicino a un autocarro parcheggiato sulla via, dopodiché si è rialzato riprendendo a camminare nel senso opposto a quello di provenienza.

I militari, insospettitisi per tale gesto e senza mai perdere di vista il giovane che con molta calma si allontanava, hanno ispezionato il lato dell’autocarro presso cui si era chinato l’uomo, rinvenendo all’interno del passaruota quattro involucri in plastica, avvolti nella carta, contenenti hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi.

Recuperato lo stupefacente si sono diretti nella direzione del giovane, il quale, accortosi che stava per essere fermato, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo all’incrocio con Via Noce.

Il 23enne, peraltro gravato da pregiudizi penali specifici, è stato arrestato e condotto in caserma, nelle cui camere di sicurezza permarrà sino a domani, in attesa di essere presentato dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.

