Cade con i roller sulla ciclabile dell’Adige, muore il 22 enne Samuele Conti

Non ce la fatta Samuele Conti il 22 enne universitario veronese che mercoledì pomeriggio era caduto sulla ciclabile che costeggia l’Adige.

Per lui la passione più grande, il momento di evasione quotidiana si è trasformato all’improvviso in dramma. Samuele Conti, 22 anni studente universitario di Casotti, piccola frazione di Povegliano, è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato ricoverato per una brutta caduta avvenuta la sera prima mentre era sui roller, i pattini in linea.

Ha lottato per due giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte. Poi si è arreso. Ancora da chiarire del tutto la dinamica dell’incidente di cui è stato protagonista.

Non è facile ricostruire quei momenti. Quello che è certo e che Samuele, come spesso faceva per staccare dallo studio, si metteva i pattini ai piedi, s’immergeva tra le vie della città sui suoi roller e imboccava la pista ciclabile. La sera del primo giugno era solo quando, forse per una buca, una piccola imperfezione dell’asfalto, è caduto a terra sbattendo violentemente la nuca.

Il ventiduenne, soccorso e trasportato al Santa Chiara, è parso subito in gravissime condizioni. Non aveva con sé i documenti e quando papà Giancarlo, così com’era consuetudine, lo ha chiamato non è stato il figlio a rispondere al suo cellulare ma i medici che lo stavano soccorrendo.

Oltre al papà, Samuele lascia la sorella più grande Giorgia, la compagna del padre Lidia e la fidanzata Benedetta. La mamma del giovane, Raffaella, invece, è mancata otto anni fa per una grave malattia. Da lei Samuele aveva raccolto la grande passione per i pattini, la sua evasione, il suo momento di libertà.

«Come tante e tanti di voi hanno già appreso Povegliano da ieri piange la scomparsa di Samuele Conti – dichiara la sindaca Roberta Tedeschi e tutta l’Amministrazione Comunale di Povegliano – Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio dei suoi cari per la perdita di un giovane straordinario, appassionato e brillante, da sempre impegnato nelle attività culturali e sociali del nostro paese. A nome di tutta la comunità esprimiamo la nostra vicinanza e le condoglianze alla famiglia Conti e al Gruppo Giovani Povegliano, di cui Samuele era parte integrante.

É intenzione dell’Amministrazione comunale indire una giornata di lutto cittadino non appena sarà noto il giorno delle esequie. Le manifestazioni previste per la prossima settimana verranno sospese in segno di rispetto. Ricordiamo Samuele sorridente in questa immagine mentre, come volontario, accompagnava i visitatori a Villa Balladoro durante le giornate del FAI».

