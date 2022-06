Allerta protezione civile: in arrivo grossi temporali sul Trentino

Pubblicità

Sono attesi dei temporali, localmente intensi secondo Meteotrentino e la Protezione civile che ha emesso un bollettino di allerta gialla (ordinaria).

Questo pomeriggio e in serata è prevista una infiltrazione di aria più fresca ed instabile in quota, in movimento verso est – nordest.

Questo fenomeno favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi, anche con grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

I fenomeni saranno più probabili sui settori meridionali, dove localmente potrebbero verificarsi precipitazioni intense con accumuli di 20 – 30 mm o più in poche decine di minuti.

La fase più intensa è attesa tra le ore 17 e le ore 21, poi tutto dovrebbe attenuarsi a partire da ovest.

L’allerta prevede una intensificazione dei monitoraggi specie per possibili problemi come erosioni, smottamenti o esondazioni. A tutti è raccomandata la massima prudenza.

