Rapina un supermercato e colpisce l’uomo della sicurezza, arrestato nord africano

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, uno straniero originario del nord Africa, già noto alle forze dell’ordine per numerosi altri precedenti, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di aver perpetrato una rapina presso un supermercato di via Renon, nel capoluogo.

Il giovane, senza fissa occupazione, avrebbe sottratto diversa merce dall’esercizio pubblico, occultandola in uno zaino che aveva con sé.

Scoperto dal personale dipendente del negozio, grazie alle telecamere di videosorveglianza, in evidente stato di alterazione, aveva poi colpito ripetutamente il responsabile alla sicurezza del negozio anche al volto, facendolo cadere in terra.

Fortunatamente, uno dei presenti aveva precedentemente chiamato il numero unico europeo di pronto intervento 112 e appena quattro minuti dopo la telefonata, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri è arrivata sul posto, interrompendo l’azione violenta e traendo in arresto il malfattore, con il recupero dell’intera refurtiva, che veniva restituita all’avente diritto.

L’arrestato, dopo le formalità di rito relative alla sua compiuta identificazione, è stato accompagnato presso il carcere di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arrestato è comparso innanzi al giudice per la convalida della misura precautelare. Il giudice ha convalidato l’operato dei militari. Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente allo/agli stesso/i è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

