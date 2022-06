Istat, cala la disoccupazione ma più di 3 milioni di italiani hanno un contratto a termine

Pubblicità

In Italia, la strada dell’occupazione stabile è ancora lontana. Nonostante siano stati registrati 670 posti di lavoro in più in un anno, la maggior parte del lavoro è ancora precario.

Sono i dati diffusi dall’Istat relativi ad aprile 2022, secondo i quali i contratti a termine sono arrivati a +12,6% su base annua. Un numero che equivale a 3 milioni e 166 mila lavoratori con un contratto di lavoro a termine.

Al contrario, la disoccupazione giovanile è calata di quasi 1.5% su base annua, ma il tasso è ancora piuttosto lontano da quello registrato a livello europeo.

In generale, la disoccupazione ad aprile è stata pari al 8.4%, calata rispetto a marzo, ma co un dato più vistoso su base annua, pari a -1,8%. Un andamento ancora incerto, legato soprattutto alla situazione economica italiana che sta rallentando a causa della guerra e dell’aumento dei prezzi.

A descrivere il livello di incertezza in Italia è il calo della fiducia delle imprese italiane, ma anche il dato dell’inflazione che a maggio ha raggiunto livelli record. In questo contesto si inserisce la dichiarazione del Governo, che si è detto pronto a varare nuove misure per alleviare la crisi.

