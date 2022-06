“Dialogo con la natura”: fiaccolata e mostra per mantenere vivo il ricordo di Daniele Asson

Pubblicità

Pubblicità



Una fiaccolata e una mostra, per mantenere vivo il ricordo di Daniele Asson.

“Dialogo con la natura” è il titolo dell’iniziativa organizzata a Don da un gruppo di amici, per fare in modo che il suo sorriso non si spenga mai.

Questa sera, sabato 4 giugno, è in programma una fiaccolata sul Monte Roen con ritrovo alle 18.30 alla Malga di Don (per l’occasione la strada sarà di libera percorrenza) per poi partire alle 19 verso la cima del Roen seguendo il sentiero.

Pubblicità Pubblicità

L’arrivo in vetta è previsto per le 20.30, con accensione delle fiaccole alle 21 e quindi rientro alla malga. Gli organizzatori raccomandano di portare con sé un frontalino o una torcia per una migliore visibilità notturna.

Domani mattina, domenica 5 giugno alle 10.30, ci sarà invece l’inaugurazione della mostra fotografica naturalistica a Casa Arcivescovo Endrici a Don, dove saranno esposte fotografie di Daniele Asson, Diego Marini, Marcello Pezzini e Ivan Stocchetti.

L’allestimento sarà visitabile nei finesettimana di giugno con i seguenti orari: sabato 15.30-18.30, domenica 10.00-12.00 e 15.30-18.30.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità