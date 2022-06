Corte costituzionale da il via libera ai tagli sui vitalizi, Paccher: “Soddisfatto per sentenza “

Pubblicità

Il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Paccher commenta la sentenza dei giudici togati che avvalora l’operato dell’istituzione esprimendo soddisfazione per la decisione presa dalla Corte costituzionale in tema di vitalizi.

La Corte ha infatti sentenziato come “Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento”.

Osserva Paccher: “L’operato del Consiglio è stato rispettoso delle leggi ed era necessario per contenere la spesa pubblica. Questa sentenza ribadisce come gli attacchi e le critiche mosse da ex consiglieri che percepivano migliaia di euro di vitalizio si sono rivelate assolutamente pretestuose. Ed ora si può dire anche infondate” chiude il vicepresidente.Il vicepresidente commenta la sentenza dei giudici togati che avvalora l’operato dell’istituzione”

