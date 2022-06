Con l’estate arrivano anche le zanzare: il Comune di Mezzolombardo distribuisce ai cittadini un prodotto larvicida

Pubblicità

L’estate sta per entrare nel vivo in Piana Rotaliana e le zanzare tornano a farsi vive (e aggressive) più che mai.

Per questo motivo il Comune di Mezzolombardo ha deciso così di distribuire gratuitamente alla cittadinanza un prodotto larvicida in compresse per la lotta alle zanzare, denominato “Aedex” di marca Vebi, in flaconi da 10 compresse.

La distribuzione viene effettuata insieme ai sacchetti dei rifiuti nei seguenti orari: nell’atrio del municipio dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 12 il venerdì; oppure al Centro Raccolta Materiali negli orari di apertura (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30).

Le compresse devono essere collocate in eventuali ristagni d’acqua (pozzetti, fontane, accumuli l’acqua, ecc.) una volta ogni 15/20 giorni.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare scrupolosamente le precauzioni d’uso riportate sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza fornita insieme al prodotto.

