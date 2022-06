Violenti temporali in Trentino-Alto Adige: esonda un torrente e allaga il garage di un hotel

Pubblicità

Come previsto, ieri, in alcune zone del Trentino-Alto Adige si sono abbattuti violenti temporali, causando danni anche piuttosto ingenti. Uno in particolare, ha provocato l’esondazione di un torrente in Alto Adige, allagando il garage di un albergo con 70 centimetri di acqua e fango.

A causa del maltempo, durante la notte, sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Chienes, Casteldarne e San Sigismondo che hanno operato con pompe ad alta capacità per togliere l’acqua esondata.

