Turismo accessibile: via libera dal ministero della disabilità per il progetto del Trentino

È arrivata l’ufficialità del Ministro per le Disabilità Erika Stefani, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha approvato i progetti delle Regioni e Province Autonome per il turismo accessibile, tra i quali figura anche l’iniziativa trentina.

«Negli scorsi mesi la nostra provincia – spiega l’assessore Roberto Failoni – con un grande lavoro di squadra tra il mio assessorato e quello alla Salute dell’Assessore Stefania Segnana, aveva infatti presentato il progetto “Trentino per tutti”, una proposta che è stata giudicata valevole e pertanto finanziata dal Ministero. L’obiettivo? Rendere il territorio accessibile alle persone con disabilità e far diventare il Trentino una destinazione turistica inclusiva. Come più volte dichiarato è infatti arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti concreti».

Il progetto «Trentino per tutti» – Il progetto prevede il coinvolgimento della Provincia con il Servizio turismo e sport e UMSE Disabilità ed integrazione sociosanitaria, Trentino School of management, Fondazione Franco Demarchi e Trentino Marketing.

Questi gli obiettivi: aumentare la consapevolezza sulle tematiche dell’accessibilità di tutti i componenti dell’offerta turistica trentina attraverso azioni di formazione; introdurre la certificazione OPEN per le strutture ricettive, creando così una rete congrua di strutture idonee all’ospitalità di persone con disabilità e luoghi predisposti ad essere fruiti da tutti; attività di promozione e di marketing e creazione di un sistema informativo (portale, app, brochure) per l’ospite che sia accessibile, esaustivo e costantemente aggiornato; infrastrutturare le località turistiche con presidi idonei alla fruizione dei servizi e dei luoghi da parte di tutti, per proporre un’esperienza di vacanza che sia realmente inclusiva e azioni per la sicurezza e l’integrazione dei servizi sanitari; in tal senso l’Azienda sanitaria prevede già i servizi da prestare a chiunque vi si rivolga, come le guardie mediche turistiche o la dialisi vacanza, nel dettaglio il progetto prevede di curare i servizi accessori per la comunicazione e di facilitare l’accesso alle prestazioni.

Parte qualificante del progetto è il coinvolgimento diretto di persone con disabilità, attraverso gli strumenti previsti per l’inserimento lavorativo.

La spesa complessiva prevista è pari a 1.320.000 euro, di cui 1.200.000 euro di origine ministeriale.

