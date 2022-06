Sul Rio Sat di Pur, 200 mila euro per scogliere e massi ciclopici

Pubblicità

Con una determinazione del dirigente del servizio bacini montani della Provincia, vengono approvati la perizia esecutiva, il finanziamento di spesa e le modalità esecutive dell’intervento di sistemazione idraulico-forestale sul rio Sat di Pur.

Come spiega il sindaco di Ledro, Renato Girardi, si tratta di consolidamento mediante scogliere e soglie in massi ciclopici, nel tratto compreso tra il Ponte Europa e la vasca Hydro Dolomiti Enel. Il tutto per una spesa di 200 mila euro.

Nello specifico, gli interventi prevedono la realizzazione di circa 400 metri lineari (200 per parte) di opere di sponda in massi a secco, di natura calcarea e granitica; la realizzazione lungo lo stesso tratto di 5 soglie in massi cementati di natura calcarea e granitica, con lo scopo di evitare abbassamenti di profilo e messa in luce delle fondazioni delle scogliere laterali. L’opera sarà completamente inserita nel profilo del corso d’acqua e pertanto sarà poco visibile.

