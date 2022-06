Si sdraiano sulla strada per protesta, traffico nel caos a Trento

Pubblicità

Si sono soprannominati «Ultima generazione» e pare lottino per l’emergenza climatica.

Un gruppo sparuto di giovani nella mattinata si è seduto sulla carreggiata dell’incrocio fra via Rosmini e via Verdi bloccando il traffico su ambedue le arterie che per il traffico di Trento sono importantissime.

Fin da subito si sono formate lunghe code con gli automobilisti furibondi e con 30 autobus che sono rimasti bloccati in coda lungo via Rosmini per circa 2 ore con le corse che sono saltate.

Gravi i disagi creati, in un momento dove Trento organizza il festival dell’Economia.

Sul posto sono interevenute le forze dell’ordine e la Digos che dopo oltre un’ora hanno deciso di sgomberare i manifestanti dalla strada. Qualche momento di nervosismo si è avvertito quanto i manifestanti hanno tentato di occupare nuovamente la strada. Probabilmente i ragazzi ora saranno denunciati.

