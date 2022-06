Perde il controllo della propria auto e si schianta contro un albero, ferita una 32 enne

Pubblicità

Incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 2 giugno, pochi minuti dopo le 23:00 sull’altopiano della Paganella lungo la strada statale 421 tra gli abitati di Molveno e Andalo.

Una 32 enne alla guida della propria macchina ha perso il controllo finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un albero. La ragazza è stato subito soccorsa da un’ambulanza dei sanitari della croce bianca della Paganella e in supporto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco di Molveno.

Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Spormaggiore. Dopo essere stata stabilizzata la ragazza è stata trasportata al Santa Chiara di Trento per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non destano preoccupazioni.

