Mezzolombardo, da lunedì prossimo le isole ecologiche saranno utilizzabili solo con l’apposita tessera

L’amministrazione comunale di Mezzolombardo guidata dal sindaco Christian Girardi ha reso noto che a partire da lunedì prossimo, 6 giugno, tutte le isole di raccolta dei rifiuti saranno utilizzabili solo con l’ausilio delle apposite tessere di lettura nominale.

«Si ricorda inoltre che è vietato abbandonare i rifiuti all’esterno dei bidoni – sottolinea l’amministrazione comunale –. Saranno intensificati i controlli contro questa malsana abitudine che riguarda, purtroppo, ancora cittadini della borgata ma non solo».

Tutte le utenze domestiche e non domestiche hanno già ricevuto le tessere, eventuali chiavi (utenze commerciali) e tutte le indicazioni del caso.

«Tuttavia chi, per qualche ragione, non dovesse essere in possesso dei sistemi di accesso alle isole ecologiche potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune per farne richiesta – aggiunge l’amministrazione –. Si raccomanda, infine, di non svuotare il rifiuto umido nei cassonetti direttamente dal bidoncino domestico, ma di conferire utilizzando gli appositi sacchetti».

