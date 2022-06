Federico Secchi proseguirà nel ruolo di commissario di Lona Lases

Pubblicità

Federico Secchi, ex sindaco di Avio, nominato Commissario Straordinario di Lona Lases il 14 luglio del 2021 dopo l’azzerramento del consiglio comunale per possibili infiltrazioni mafiose legate all’inchiesta «Perfido» proseguirà nel suo ruolo di commissario del comune.

Il consiglio comunale di Lona Lases come si ricorda era decaduto dopo le dimissioni rassegnate a fine maggio del 2021 dal sindaco Manuel Ferrari, eletto il 20 settembre 2020 dopo che era uscita di scena l’amministrazione guidata da Roberto Dalmonego.

A prendere il posto di Ferrari era stato appunto l’ex sindaco di Avio Federico Secchi (vicino a Fratelli d’Italia), nominato commissario straordinario del Comune cembrano su proposta dell’assessore provinciale Mattia Gottardi.

Federico Secchi a partire da oggi ha cominciato a distribuire tra gli abitanti di Lona Lases una lettera dove spiega il perché ha voluto continuare il suo lavoro dopo l’ultimo decisivo incontro con il governatore Maurizio Fugatti. Nella lettera spiega le due criticità del comune e conferma che la provincia emolti altri enti sono vicini e stanno lavorando per la soluzione dei problemi

LA LETTERA DI FEDERICO SECCHI AI CITTADINI DI LONA LASES -vi scrivo questa lettera aperta perché, dopo aver incontrato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti e dopo una profonda riflessione, ho deciso con senso di responsabilità, di proseguire nel ruolo di Commissario Straordinario di questa Vostra Comunità fino alla prossima finestra elettorale del mese di ottobre/novembre.

Mi sono confrontato con la dott.ssa Debora Sartori, Segretario comunale supplente, chiedendole di continuare ad affiancarmi nel mio ruolo al vertice di questo Comune. La ringrazio di cuore, perché ha accettato, dimostrando anche lei senso di responsabilità e piena consapevolezza di quanto è importante la sua presenza e la sua professionalità in questo momento.

Per la seconda volta, dunque, dopo le tornate elettorali dello scorso mese di ottobre e poi di maggio, nessuno ha accettato di candidarsi alla guida di questa Municipalità. Fatto che credo rappresenti un unicum e non si sia mai verificato nella Provincia Autonoma di Trento.

Tutto questo merita una profonda riflessione, che non intendo certo fare in questo momento. Tanti sono i problemi che affliggono Lona Lases. Ritengo però che due siano le maggiori criticità.

Da un lato il contesto “pesante” derivante dall’avvio del processo a seguito dell’indagine “Perfido” che ha rivelato una situazione drammatica e sulla quale sta operando con puntualità e fermezza la Magistratura. Il mio auspicio e la mia convinzione è che, chiusa questa dolorosa pagina, vengano spazzate via tutte le “mele marce” di questa Terra, che ha – e ne sono profondamente convinto – nelle sue fondamenta un tessuto sano, formato da gente operosa e onesta.

Dall’altro le difficoltà amministrative, strutturali e organizzative del Comune, che sono tipiche, peraltro, di ogni Pubblica Amministrazione. Sulle quali invece – e qui sta il mio quotidiano impegno – sto lavorando in sinergia con il Segretario Comunale e con la collaborazione di tutti i dipendenti comunali.

Posso sicuramente sostenere che parte delle difficoltà gestionali sono state superate: abbiamo assunto nuovo personale nei ruoli del Comune, dato corso a vecchie pendenze e rimesso in operatività la macchina amministrativo-burocratica.

Certo c’è ancora molto lavoro da fare! Tuttavia, l’Ente è pronto per essere guidato da un’Amministrazione regolarmente eletta e rappresentativa della propria Comunità.

E proprio per questo voglio anticiparvi che questa volta, il mio incarico sarà a termine. E scadrà, comunque vada, il prossimo autunno a seguito della tornata elettorale. Questo perché è giusto e doveroso che Lona Lases abbia un’Amministrazione scelta a seguito di un confronto elettorale. Perché è giusto e doveroso che Lona Lases abbia un programma che guardi al prossimo futuro basato su proposte politiche e amministrative che devono essere fatte dai cittadini di questo Comune. Perché è giusto e doveroso che Lona Lases sia guidata da rappresentanti eletti dalla propria collettività.

Ma per fare questo serve che l’intera cittadinanza, dopo questo periodo di oblio, riprenda per mano il suo Paese e si “metta in campo” dimostrando maturità, senso civico e responsabilità. Questo è l’invito che rivolgo a Tutti: programmare il proprio futuro! Sono speranzoso che nel prossimo autunno questo accadrà!

In questi mesi al servizio di questa Comunità mi sono reso conto, di quanto questa Terra sia formata da persone che “vogliono bene” al loro Paese, com’è in ogni Comune Trentino e non fa certo da meno Lona Lases. Ne sono l’esempio concreto i nostri Vigili del Fuoco Volontari guidati dal Comandante Claudio Caresia a cui va il mio pensiero, la mia stima e tutta la mia riconoscenza!

Termino rivolgendo alcuni doverosi ringraziamenti. A partire proprio dalla dott.ssa Sartori Segretario comunale con tutto il suo staff, alla Provincia di Trento con il Presidente dott. Maurizio Fugatti ed i suoi Assessori, al Consorzio dei Comuni, alla Comunità di Valle, ai Sindaci dell’Ambito e alle varie Istituzioni con le quali ho avuto modo di interagire e che mi hanno sempre dimostrato grande disponibilità.

Segno che non siamo soli. Segno che il Comune di Lona Lases non è solo. E quindi, cari loni e lasesi è il Vostro momento. Avete qualche mese davanti a Voi.

Impegnatevi a costruire un’alternativa per le prossime elezioni amministrative. Questa è la Vostra Terra. E Voi dovete programmarne e governare il Vostro futuro.

Lo dovete fare per i Vostri figli e i Vostri nipoti. Ma lo dovete fare anche per i Vostri padri e i Vostri nonni, che vi hanno preceduto e che non meritano, malgrado tutte le difficoltà, di vedere capitolato il Vostro Comune.

Un cordiale e affettuoso saluto.

Il Commissario Straordinario

dott. Federico Secchi