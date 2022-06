Dubbi sull’assunzione di Mazzurana in comune: il centro destra deposita un’interrogazione

Pubblicità

Il centro destra non molla la presa e vuole andare fino in fondo per far luce sull’assunzione di Moreno Mazzurana come segretario particolare del sindaco Ianeselli.

Nella conferenza stampa organizzata il primo di giugno la nomina di Mazzurana era già entrata nel mirino del centro destra che ha spiegato l’assunzione come un favore per essersi candidato alle elezioni a fianco del sindaco.

Ma ora ecco che arriva un nuovo affondo delle minoranze comunali che hanno depositato un’interrogazione (clicca qui per leggerla) dove chiedono fra le altre cose, quale selezione ovvero modalità di assunzione sia stata seguita, per assumere, quale dipendente del Comune, l’ex autista personale del candidato Sindaco Ianeselli; che tipo di contratto sia stato stipulato con il Sig. Mazzurana e quale costo globale esso rappresenti per l’Amministrazione.

Le minoranze chiedono anche quale specifico incarico sia stato affidato al neo assunto Sig. Mazzurana e quali specifiche competenze abbia il Sig. Mazzurana per svolgere tale incarico e se sia intenzione del Sindaco assumere quali dipendenti del Comune altri candidati delle sue liste elettorali non eletti in Consiglio comunale.

Domande a cui il sindaco Franco Ianeselli ora dovrà rispondere, in special modo su quali siano le competenza di Moreno Mazzurana che da candidato e autista in Campagna elettorale del sindaco è stato proiettato a dipendente del Comune con grosse responsabilità.

Nella premessa del documento le minoranze ricostruiscono a suo di fotrografie e articoli di giornale quanto successo in campagna elettorale: «Durante la campagna elettorale per la corsa al ruolo di Sindaco di Trento abbiamo conosciuto l’autista del candidato Sindaco Ianeselli – si legge nel documento – tale Moreno Mazzurana. Lo stesso era noto per guidare un Doblò rosso, colore molto caro al candidato sindaco sindacalista.

Moreno Mazzurana – ricorda ancora nel documento il centro destra – si erano anche candidato nella Lista del candidato Sindaco: Insieme per Trento – Franco Ianeselli, come risulta dalle liste elettorali e dal volantino della campagna elettorale.

Le minoranze nella premessa del documento interrogativo ricordano anche che «inizialmente il neo Sindaco Ianeselli voleva addirittura nominare il suo candidato ed ex autista quale Capo di Gabinetto, ma, a seguito delle nostre contestazioni, in tema di curriculum e titoli, per svolgere un ruolo dirigenziale, pareva lo stesso avesse abbandonato l’idea di assumere in Comune chi lo aveva sostenuto e guidato in campagna elettorale; in realtà il Sindaco è un uomo d’acciaio e non demorde davanti a nulla ed abbiamo quindi appreso come abbia assunto il suo ex autista quale membro della segreteria del Sindaco e come siano state a lui demandate le relazioni esterne del Primo cittadino, addirittura consiglieri comunali e membri delle partecipate della PAT, per confrontarsi con il Sindaco, devono prima organizzarsi con il Sig. Mazzurana. (Qui puoi vedere l’interrogazione comprensiva di fotografie)

