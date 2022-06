De Bertoldi (FdI) furibondo: «Denunceremo i manifestanti»

Pubblicità

La manifestazione non autorizzata da parte di un gruppettino di antagonisti che si sono soprannominati «Ultima generazione» ha creato il caos alla viabilità per tutta la città

I giovani nella mattinata si sono seduti sulla carreggiata dell’incrocio fra via Rosmini e via Verdi bloccando il traffico su ambedue le arterie che per il traffico di Trento sono importantissime.

Su quanto successo è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi furibondo per quanto successo: «È inaccettabile che un manipolo di antagonisti si permetta di bloccare il centro di Trento. Si è verificata l’interruzione di pubblico servizio con cittadini rimasti impossibilitati ad utilizzare i servizi pubblici. Denunceremo i protagonisti di questo episodio».

In effetti fin da subito si sono formate lunghe code con gli automobilisti furibondi e con 30 autobus che sono rimasti bloccati in coda lungo via Rosmini per circa 2 ore con le corse che sono saltate.

Disagi che purtroppo hanno colpito persone anziane che dovevano recarsi all’ospedale per fare delle visite e che in parte sono saltate.

Un comportamento che ha fatto infuruare anche molti cittadini e turisti presenti in centro storico per il festival dell’Economia. Poi l’intervento delle forze dell’ordine e della Digos, dopo oltre un’ora, ha sbloccato la situazione.

