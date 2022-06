Centro Famiglie di Pergine Valsugana: è tempo di bilanci

Pubblicità

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze il Centro Famiglie di Pergine Valsugana vede volgersi al termine anche questo anno di attività che, nonostante un anno di chiusura e le restrizioni per lo Stato di emergenza, ha avuto la possibilità di accogliere molte famiglie dell’Alta Valsugana.

Quasi 100 le famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni che, da settembre 2021, hanno frequentato gli spazi del Centro Famiglie e hanno partecipato alle tante proposte di attività o laboratori che l’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana pensa per i propri soci.

Le attività che hanno avuto più riscontro sono state quelle legate alle genitorialità: corsi di yoga e ginnastica per la gravidanza, di danzatricità da fare con il proprio bambino; molto apprezzati gli incontri informativi sul portare in fascia e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica svolte in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Anche il percorso di accompagnamento alla nascita e al puerperio del venerdì mattina “Quando nasce un bambino rinasce una famiglia” ha entusiasmato le neomamme del Perginese che si sono confrontate con una professionista su vari temi come: allattamento, sonno del neonato, svezzamento e alimentazione complementare e che potranno incontrarsi ancora per qualche venerdì.

I bambini hanno potuto partecipare gratuitamente a molti laboratori realizzati in occasione di varie festività come l’attesa del Natale, il carnevale, la festa del papà, della mamma, ma anche di giardinaggio, di pittura e soprattutto di lettura con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Pergine e le volontarie del progetto Nati Per Leggere che per 2 pomeriggi al mese hanno sempre regalato ai bambini storie meravigliose.

Tante attività e tante occasioni per le famiglie di fare rete, di conoscersi e di sostenersi, un aiuto che l’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana, Asif Chimelli e il Comune di Pergine offrono alla comunità da ben 10 anni.

Come da tradizione, prima della chiusura per la pausa estiva, giovedì 9 giugno 2022 dalle ore 16.00 si terrà la Festa di fine anno! Un’ occasione di condivisione per salutarsi e permettere di scoprire il Centro Famiglie a chi non ancora lo conoscesse.

Una golosa merenda in compagnia, giochi, palloncini, il trucca bimbi e la baby dance!!

Un premio per tutti i bambini e una proposta per tutta l’estate: Letture in giardino, due incontri al mese fino a settembre nel bellissimo giardino del Centro Famiglie (7 giugno 16.30- 17.30; 28 giugno, 5 e 26 luglio, 2 e 29 agosto dalle 17.30 alle 18.30) ai quali è possibile partecipare gratuitamente associandosi con soli 5 euro per nucleo famigliare per tutta l’estate !

Il Centro Famiglie è aperto nei seguenti orari martedì 09.30 12.00 – 15.30 18.00, giovedì 09.30 12.00 e 15.30 18.00 e venerdì 09.30 12 00 (mattina dedicata ai più piccoli 0-12 mesi ) fino al 10 giugno 2022 e si trova in Vicolo delle Garberie 6a, Pergine Valsugana.

