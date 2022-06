Sottobicchieri Personalizzati: sempre più gettonati tra le birrerie e non solo

Con la fine delle restrizioni dovute alla situazione epidemica, riesplode la voglia di trascorrere divertenti serate nei locali: pub, birrerie, bar e ristoranti sono già in fermento per l’avvio della stagione estiva 2022 che si preannuncia molto positiva.

Le persone che, provate da un lungo periodo di isolamento, non vedono l’ora di trascorrere del tempo in compagnia, sono già moltissime, e per sfruttare al massimo questo momento positivo, molti esercenti scelgono di dare un tocco in più alla loro attività.

L’obbiettivo è duplice: sia creare un’atmosfera piacevole per i clienti, sia cogliere le opportunità di auto promozione con alcuni strumenti di marketing semplici, ma molto efficaci.

È il caso dei sottobicchieri personalizzabili, un gadget decisamente molto apprezzato, sia dai titolari di birrerie e pub, sia dai loro clienti, tanto che molti, fra i più appassionati, sono soliti collezionare questo tipo di accessorio.

Immancabili in questa tipologia di locali, dove sono indispensabili per proteggere i tavoli o il bancone, si rivelano utili anche in altri contesti: dagli eventi aziendali alle feste a tema, passando per i matrimoni, sono moltissime le occasioni in cui poterli utilizzare.

Come creare sottobicchieri personalizzati di qualità – In commercio è possibile trovare diverse tipologie di sottobicchieri, motivo per cui la scelta deve essere condotta tenendo conto tanto del rapporto qualità-prezzo quanto delle caratteristiche estetiche del prodotto.

Per disporre di materiale promozionale di alta qualità è possibile optare per i sottobicchieri personalizzati di Bizay , azienda innovativa specializzata nella realizzazione di prodotti di marketing con i quali migliorare il business di piccole e medie imprese.

I sottobicchieri di BIZAY si possono personalizzare facilmente con il logo della propria attività, scegliendo tra numerose forme e colori differenti. Sebbene le due dimensioni più comuni per quanto riguarda questo tipo di articolo siano quelle 85×85 millimetri o 100×100 millimetri, molti scelgono di apportare alcune modifiche per adattarli allo stile del loro locale.

Come personalizzare i sottobicchieri – I sottobicchieri sono un gadget facilmente personalizzabile che si presta a un vasto range di modifiche.

Il primo elemento di cui tenere conto è la forma: quelli quadrati – in genere da 85×85 mm o nella versione leggermente più grande – sono ideali per ambienti informali come le birrerie e i pub. La dimensione del prodotto, infatti, è pensata proprio per adattarsi alla grandezza del boccale e la sua funzione è quella di riparare il tavolo da schizzi o da eventuali versamenti accidentali di birra.

La forma circolare, invece, è adatta a locali eleganti, come, ad esempio, i cocktail bar, mentre quella esagonale si caratterizza per essere più creativa e meno frequente rispetto alle altre due.

In secondo luogo, occorre prestare attenzione al tipo di materiale scelto: esso non deve mai essere troppo sottile o il sottobicchiere perderà il suo scopo principale, ovvero quello di assorbire i liquidi. BIZAY, ad esempio, utilizza una particolare tipologia di cartone spessa ben 390 grammi che assicura, allo stesso tempo, una buona robustezza e una resa estetica piacevole.

Un ultimo aspetto da considerare è il tipo di stampa: essa può essere sia in bianco e nero che a colori, tuttavia, in entrambi i casi verrà stampato solo un lato del sottobicchiere in quanto il retro rimane a contatto con la superficie e non ha, quindi, una particolare valenza promozionale.

Perché scegliere i sottobicchieri personalizzati – I sottobicchieri personalizzati sono un efficace strumento di marketing promozionale e fidelizzano il cliente creando un’atmosfera piacevole e distesa.

Grazie all’elevato grado di personalizzazione, infatti, sono uno fra i gadget più apprezzati da chiunque voglia veicolare un messaggio, far circolare il nome del proprio brand, o rafforzare l’immagine della propria azienda.

Inoltre, molti si possono usare anche con uno spirito creativo, magari scegliendoli come supporto per spedire degli inviti che riportano il proprio logo e le informazioni sull’evento.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità