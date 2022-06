Ricorre oggi il 76° anniversario della fondazione della repubblica

Pubblicità

Pubblicità



Domani oggi il 76° anniversario della fondazione della repubblica, festa nazionale (quando ritornerà ad esserlo il 4 novembre Festa della Vittoria della Grande Guerra?).

Il 2 giugno è celebrato in tutta Italia, come tradizione vuole. A Roma, con l’omaggio all’Altare della Patria dove è sepolto il Milite Ignoto, poi in tutti i comuni, dalle città metropolitane ai più piccoli.

Nella sua storia, la repubblica mostra più ombre che luci. A prova di ciò, riproduciamo l’emblematica deposizione dell’on. Bettino Craxi, segretario del PSI e protagonista di quegli anni (processo Cusani 1992 – tangenti Enimont) Il leader socialista affermò che la corruzione italiana ha inizio con la storia della repubblica. (qui il Video deposizione on. Bettino Craxi – Processo Cusani 1992 Canale 5)

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità