Porte di Rendena: il punto sulle opere pubbliche

Una serie di lavori pubblici è in corso a Porte di Rendena. Col sindaco Enrico Pellegrini facciamo una rapida carrellata. Stanno proseguendo gli interventi al municipio a Villa Rendena: siamo alle finiture finali di quella che diventerà la nuova sede del Comune. Sono già stati montati i serramenti e si sta procedendo alla posa delle piastrelle. È inoltre già completato il parcheggio adiacente all’edificio.

Sul punto info a Javrè è stata fatta una variante per modificare la modalità di esecuzione del lavoro. In questo momento sono in fase di produzione i pannelli prefabbricati che serviranno alla costruzione. È ragionevole prevedere che i lavori inizieranno nel mese di giugno.

Sono invece pressoché ultimati i lavori al cimitero di Javrè, dove sono state apportate diverse migliorie tra cui la costruzione dei loculi.

Per quanto riguarda l’edificio presente alla strettoia, i lavori sono a buon punto e prevedevano la demolizione e la realizzazione di nuovo arredo urbano. L’intervento è in carico alla Comunità di valle e, in questi giorni, il Comune ha chiesto di potersi occupare dell’arredo urbano e dell’illuminazione. Intanto proseguono i lavori per l’efficientamento del sistema di illuminazione pubblica: la ditta è al lavoro in via Ronchi a Vigo e, terminato qui, si sposterà in via Masere a Javrè.

Sono state ottenute tutte le autorizzazioni per la creazione del nuovo svincolo all’ingresso nord dell’abitato di Vigo, ora si dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo a cui poi seguiranno gli appalti.

Quanto al bicigrill, erano in programma alcune migliorie. Purtroppo i tempi si sono allungati ed essendo ormai già l’inizio della stagione turistica estiva, in accordo coi gestori, si è scelto di portare al prossimo autunno l’inizio dei lavori.

Sempre in tema biciclette, sono ripartiti i lavori per il tratto ciclabile tra Javrè e Darè, lungo il Sarca: un intervento per eliminare il problema del traffico promiscuo lungo la “strada bassa”. Un’interruzione dei lavori si è resa necessaria perché si è deciso di eseguire una variante a un tratto del percorso; il cantiere è ripreso la settimana scorsa. Quest’opera è in capo alla Comunità di valle.

Al municipio di Vigo sono state rimosse tutte le lastre in porfido che formavano una parete ventilata e risultavano pericolose perché tendevano a staccarsi: al loro posto si realizzerà il cappotto termico. Si stanno effettuando anche alcuni interventi puntuali per riparare l’asfaltatura in diversi luoghi dell’abitato. È al vaglio del Comune il progetto preliminare per la realizzazione di alcuni parcheggi nei pressi del centro scolastico di Darè.

Infine il sindaco ricorda che: «Anche a Porte di Rendena si riscontra la presenza del poligono del Giappone, pianta infestante sulla quale è molto difficile intervenire. Chiedo a tutti di prestare particolare attenzione nelle operazioni di sfalcio e movimento terra, per limitare al massimo le occasioni di diffusione della specie».