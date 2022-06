Partenza col botto per Festival dell’economia a Trento

Pubblicità

E’ la Festa della Repubblica ma il clima di festa caratterizza anche il Festival dell’economia che questa mattina è iniziato all’insegna della grande partecipazione di un pubblico formato in buona parte da giovani.

Sale gremite a palazzo Geremia, per il dialogo fra l’ambasciatore Giampiero Massolo (Presidente Ispi e Atlantia) e Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24, come pure al Palazzo della Regione per una applauditissima Tawakkul Karman, Premio Nobel per la pace.

E poi la Sala della Cooperazione per l’incontro “Art 45, Costituzione e cooperative: un legame indissolubile”, la Filarmonica dove un nutrito pubblico ha seguito Giovanni Tria.

Nel pomeriggio si terrà la Cerimonia inaugurale della manifestazione aperta dal dialogo tra la scrittrice Silvia Avallone e il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che terrà poi l’intervento “Per una nuova filosofia dello sviluppo, tra etica e spiritualità”.

In occasione dell’inaugurazione si terrà alle 19.30 il concerto della Fondazione Museo del Violino di Cremona dove il pubblico potrà ascoltate il suono di un violino Stradivari suonato dalla violinista Clarissa Bevilacqua accompagnata dal pianista Yu Nitahara, grazie alla collaborazione della Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari.

La prima giornata si concluderà con due appuntamenti del Fuori Festival, l’inedito e innovativo palinsesto di incontri con attività ‘educational’ e di ‘engagement’ dedicate ai ragazzi e agli studenti e con appuntamenti di infotainment per le famiglie ed il target allargato: alle 20.00 lo spettacolo live del giornalista e conduttore di Radio 24 esperto di attualità internazionale e conflitti Giampaolo Musumeci in “Nessun luogo è lontano” e alle 21.00 lo spettacolo musicale dei Ciappter Ileven con “Antologia del serpente corallo”, una raccolta delle storie di truffe, truffati e truffatori tra quelle raccontate nella loro trasmissione su Radio 24.

