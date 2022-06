Episodio sconcertante sull’autobus, 17 enne aggredito da due magrebini: «Sei un italiano di merda»

Pubblicità

Pubblicità



Bruttissimo episodio quello successo nella giornata di martedì 31 maggio verso le 18.00 che purtroppo sottolinea ancora una volta come la situazione a Trento stia diventando pericolosa ben oltre i limiti consentiti.

Sfortunato protagonista un ragazzo appena 17 enne che si è ritrovato al pronto soccorso dell’ospedale santa Chiara di Trento con una doppia frattura scomposta del setto nasale e 20 giorni di prognosi.

La sua unica colpa è stata quella di aver negato una sigaretta a due stranieri – in sede di denuncia ai Carabinieri – indicati come magrebini.

Pubblicità Pubblicità

L’episodio di un’arroganza e prepotenza fuori dal comune è successo sull’autobus numero 8, come detto martedì alle 18.00. Il 17enne era tranquillamente seduto sull’autobus quando in via Romagnosi sono saliti due magrebini di circa 18/20 anni insieme a due ragazzine.

Uno dei due, vestito alla moda e molto elegante, dopo pochi minuti ha cominciato a puntare il 17 enne prima fissandolo con aria di sfida e poi chiedendo una sigaretta.

Il ragazzo ha gentilmente declinato la richiesta, anche perché non fumatore. Ma per il magrebino questo non andava bene: per questo dopo alcuni insulti ha strappato la mascherina al 17 enne apostrofandolo come «Italiano di merda, chi ti credi di essere».

Pubblicità Pubblicità



Dalle minacce poi è passato ai fatti prendendo la testa del 17 enne italiano e cercando di sbatterla contro la poltrona dell’autobus. A questo punto il ragazzo si è alzato liberandosi dalla presa del magrebino bloccandolo grazie anche all’esperienza maturata in palestra.

In quel momento vigliaccamente è intervenuto l’altro magrebino che con un tira pugni ha colpito in pieno viso il ragazzo. Poi i due gli sono saltati addosso colpendolo ripetutamente. Singolare che durante i colpi inferti al 17 enne i due abbiano continuato a inveire contro gli italiani in generale, chiamandoli «popolo di merda, gente vigliacca e razzista».

Nessuno è intervenuto in difesa del giovane, solo un’anziana signora ha consegnato un fazzoletto per pulirsi dal sangue. Solo dopo parecchi minuti l’autista ha bloccato l’autobus in mezzo alla strada facendo scendere i due magrebini per poi continuare la sua corsa.

I genitori del ragazzo hanno sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri in via Barbacovi ricostruendo tutte le fasi dell’aggrassione insieme al figlio sotto shock. «Devo ringraziare davvero i Carabinieri per l’efficienza, l’umanità e la competenza dimostrata» – ci ha spiegato al telefono la mamma del ragazzo molto indignata per quanto successo.

In sede di denuncia è stato anche riportato che i due magrebini puzzavano di alcool e sembravano sotto l’effetto di stupefacenti. Sulla denuncia si legge anche che la mamma ha chiesto il perché l’autista della Trentino Trasporti non sia andato in soccorso al figlio e non gli abbia chiesto nemmeno come stava o se doveva chiamare l’ambulanza. Il ragazzo sotto shock, ferito e sanguinante è andato in ospedale da solo per farsi curare.

«Sarebbe bastato che il colpo con il tira pugni andasse solo a pochi centimetri di distanza e l’occhio di mio figlio avrebbe avuto danni irreparabili – continua la mamma – ormai c’è davvero da avere paura a muoversi a piedi e in autobus, spero solo che prendano questi due e che paghino per quello che hanno fatto a mio figlio».

In effetti i Carabinieri si sono messi subito alla ricerca dei due scandagliando le telecamere di sorveglianza installate nella zona. La domanda poi viene spontanea: il pagamento del biglietto dell’autobus dà il dirittto a tutti di viaggiare in piena sicurezza oppure no?