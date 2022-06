Appuntamento in giardino: sabato 4 giugno al Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 4 giugno al Castello del Buonconsiglio i giardini del maniero saranno teatro di speciali visite guidate, incontri per il benessere fisico, letture e laboratori per bambini. Ingresso libero ma solo su prenotazione.

Avete mai iniziato la giornata con la Gyrokinesis, la disciplina che riunisce movimenti dello yoga, del Tai Chi, della danza e del nuoto? La potrete provare alle ore 10 di sabato 4 giugno nella giornata che vedrà i giardini del Castello del Buonconsiglio protagonisti dell’iniziativa “Appuntamento in giardino 2022″ promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, prevista in tutta Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Sarà una giornata ricca di proposte, si potrà partecipare a visitare guidate per scoprire quanto erano sfarzosi i giardini del principe vescovo in epoca rinascimentale, oppure creare fiori di carta per il proprio giardino, si potrà mangiare sui prati e infine ascoltare il racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

Pubblicità Pubblicità

Il museo propone una serie di eventi per grandi e piccini anche in collaborazione con realtà locali. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la Caffetteria del museo con menù a tema. In caso di maltempo il programma sarà annullato. La partecipazione alle attività è gratuita – ma solo con prenotazione obbligatoria Servizi educativi del museo 0461 492811 – www.buonconsiglio.it (prenota una visita). In caso di maltempo l’iniziativa sarà sospesa.

PROGRAMMA SABATO 4 GIUGNO 10.00 – MOVIMENTI NATURALI Compagnia Controra – insegnante Natascia Belsito Per iniziare la giornata, all’insegna del benessere, la Compagna Controra propone un’esperienza di GYROKINESIS ®, il sistema di movimento ideato da Juliu Horvath, che riunisce in sé i principi dello Yoga, della Danza, del Tai Chi e del Nuoto.

Gli esercizi permettono di ritrovare elasticità, coordinazione, energia e piacere nel sentire il proprio corpo in movimento. Si consiglia abbigliamento comodo – è necessario portare con sé un materassino/asciugamano 11.30 Il “vago e ameno giardino” del Magno Palazzo visita guidata ai giardini del Magno Palazzo a cura dei Servizi educativi del Museo (adulti) .

Pubblicità Pubblicità



Luogo dedicato al riposo e allo svago del principe e dei suoi ospiti, il giardino all’italiana voluto da Bernardo Cles rivive attraverso le parole del botanico e medico di corte Pietro Andrea Mattioli. Una guida d’eccezione alla scoperta di un patrimonio storico-naturalistico che, allora come oggi, “appaga et empie di dolcezza il core”. PRANZO IN GIARDINO Porta con te una coperta e il tuo cestino oppure scegli qualche prelibatezza proposta dal la Caffetteria del Buonconsiglio:

*Proposta 1: insalatona del Castello-frittata alle erbette-fetta di torta-bottiglietta di acqua al costo di € 12 *Proposta 2:torta salata alle verdure di stagione- insalatina-fetta di torta-bottiglietta di acqua al costo di €12. ore 15.00 “Cosa metto nel mio giardino?” attività per famiglie a cura dei Servizi educativi del museo (bambini 5-12 anni) “La creazione dei giardini del Magno Palazzo“, curata fin nei minimi particolari dal principe vescovo Bernardo Cles, si trasforma in un racconto collettivo grazie alla tecnica del kamishibai.

Dopo aver ascoltato le parole del principe e del suo fido “giardiniere”, i bambini potranno scegliere una pianta da immortalare e aggiungere al proprio giardino ideale. ore 17.00 “L’uomo che piantava gli alberi” Compagnia Controra – regista e performer Andrea Deanesi. La lettura del racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono (1953), accompagnata a un’attenta elaborazione sonora in “Soundscope composition”, conclude la giornata con una performance ricca di fascino e suggestione.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità