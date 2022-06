Tamponamento sulla Valsugana, quattro mezzi coinvolti: rallentamenti e disagi al traffico

Pubblicità

Questa mattina, 1° giugno, pochi minuti dopo le 8.00 quattro mezzi sono stati coinvolti in un tamponamento sulla strada della Valsugana, all’altezza della Mochena.

Fortunatamente non sono intervenute ambulanze e non ci sarebbero feriti, ma visto l’orario, l’incidente sta provocando rallentamenti e molti disagi al traffico in direzione Trento.

