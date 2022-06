Questo fine settimana a Cles Festival del “Food Truck” con musica, animazione e artisti di strada

Pubblicità

Pubblicità



Cultori dello ‘Street food’ – letteralmente ‘cibo da strada’ – eccovi accontentati: da venerdì 3 a domenica 5 giugno le piazze di Cles saranno animate dal “Food Truck Festival”, con i migliori Food Truck chef d’Italia, e non solo… A fare da contorno alle prelibate leccornie ci penseranno musicisti, buskers (ovvero artisti di strada), attrazioni per bambini, per animare quella che sarà una vera e propria festa alla quale possono partecipare persone di qualsiasi età, il tutto annaffiato da ottima birra e bevande di ogni genere.

L’obiettivo del festival è quello di proporre una scelta gastronomica diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire ed invitare ad assaggiare: piatti particolari, sperimentali, ed anche piatti etnici provenienti da cucine straniere, pietanze salate e dolci; un ampio menù per soddisfare le esigenze di tutti i palati, e dimostrare che lo ‘street food’ non piace esclusivamente ai teen-ager… Il Festival è patrocinato dal Comune di Cles in collaborazione con la Pro Loco di Cles. Questi gli orari: venerdì dalle 18,00 alle 00,00 – sabato e domenica dalle 11,00 alle 00,00.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità