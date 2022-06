Pomeriggio di lavoro per i sanitari e gli uomini della protezione civile: tre diversi interventi nell’Alto Garda

Pubblicità

Pubblicità



Pomeriggio movimentato quello di oggi mercoledì 01 giugno, sulle strade dell’Alto Garda per tre diversi interventi: due incidenti stradali e un soccorso sulla pista ciclabile Torbole-Sarche.

Il primo incidente è accaduto nel primo pomeriggio intorno alle 12:30, nel centro cittadino rivano, per uno scontro auto-moto sulla strada statale 240 sull’incrocio tra via Carducci e via Vannetti.

A rimanere coinvolto un motociclista 55 enne che nello scontro è finito a terra rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Arco. Oltre all’ambulanza, è servita la squadra dei Vigili del Fuoco rivani per mettere in sicurezza il manto stradale e i carabinieri del nucleo radiomobile di Riva per compiere tutti gli accertamenti.

Pubblicità Pubblicità

Nel primo pomeriggio alle 14.30, è stato reso necessario un secondo intervento per soccorre una donna di 65 anni che stava percorrendo la ciclabile nel tratto Torbole-Arco, all’altezza della zona industriale di Linfano.

Sul posto è intervenuto un equipaggio di sanitari dall’ospedale di Arco, ma vista la grave situazione è stato resa necessaria anche la chiamata dell’elisoccorso che ha prestato le prime cure alla donna, trasportandola al Santa Chiara per ulteriori accertamenti. In supporto al personale sanitario, anche una squadra dei vigili del fuoco arcensi. Per agevolare il lavorio dei sanitari è stata bloccata la circolazione stradale.

Poco dopo, verso le ore 15.00, una mezzo e un monopattino sono stati coinvolti in un incidente lungo via Santa Caterina ad Arco, nei pressi della casa di cura San Pancrazio.

Pubblicità Pubblicità



A rimanere coinvolto, un ragazzo 17enne, soccorso dai sanitari che dopo averlo stabilizzato sul posto è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto, anche l’intervento delle forze dell’ordine per i lavori di rilievo.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità