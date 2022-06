«L’energia delle idee»: a Rallo da domani un festival alternativo «fuori dal coro»

Pubblicità

Il nostro Trentino si arricchisce, quest’anno, di un nuovo festival. Non in città, ma in valle, in Val di Non, presso il parco di Rallo: con ospiti nazionali di grande richiamo, come i giornalisti Marcello Foa e Mario Giordano, o come il fisico Luca Romano, ma anche con scrittori e giornalisti trentini come Francesco Agnoli, Giuseppina Coali, Giuliano Guzzo e Mauro Stenico.

La Voce del Trentino ha già dato spazio a questa iniziativa (leggi qui), che arricchisce il panorama culturale nostrano, spesso piuttosto ingessato e conformista: infatti “L’energia delle idee”- questo il nome scelto dall’ideatore, Samuel Valentini, per il festival- si presenta come alternativo al mainstream dominante e vuole offrire riflessioni critiche e “fuori dal coro” sull’energia, l’attuale guerra in Ucraina, l’informazione, l’antropologia… unendo però l’utile al dilettevole: oltre alle conferenze, dalle 14.30 alle 18, ci saranno anche intrattenimento per bambini, ristoro e spettacoli musicali.

Tra gli ospiti anche vari sportivi locali e una cantante e youtuber giapponese, Eriko Kawasaki, che prima di esibirsi sul palco dialogherà con il moderatore sul tema: “Hiroshima e Nagasaki nella memoria collettiva di un popolo”. Qui l’intero programma del festival

