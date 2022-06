Gsh, è entrata nel vivo la “Settimana dell’accessibilità comunicativa”

Pubblicità

Da sei anni la cooperativa sociale Gsh dedica un’intera settimana di eventi legati al tema della sensibilizzazione e della promozione della Comunicazione Aumentativa e di stili di vita accessibili.

Un momento per riflettere e per condividere, per costruire una società inclusiva, tesa al miglioramento della comunicazione per le persone con bisogni comunicativi complessi, caratteristica questa che si riscontra come comune denominatore di molte disabilità, patologie e sindromi.

Attraverso la Comunicazione Aumentativa è possibile creare contesti e risorse per aumentare la possibilità di comunicazione, partecipazione e inclusione per le persone con complessi bisogni comunicativi.

Lunedì scorso, 30 maggio, ha preso il via la sesta edizione della “Settimana dell’accessibilità comunicativa”, con diversi eventi che alternano momenti di approfondimento e confronto con esperti, con sperimentazioni pratiche di utilizzo degli strumenti di Comunicazione Aumentativa, per sensibilizzare al tema della partecipazione ai contesti di vita sociali.

Gli eventi si svolgono su diversi comuni del territorio noneso: nei Comuni di Cles, Contà e Romeno, con il patrocinio di ISAAC Italy – Società internazionale per la comunicazione aumentativa alternativa – Sezione italiana, della Comunità della Valle di Non e degli stessi Comuni coinvolti.

«Inclusione significa appartenenza al gruppo e partecipazione sociale. È fondamentale favorire lo sviluppo di una cultura di condivisione e di partecipazione per creare opportunità di comunicazione, di relazione con l’altro e stili di vita accessibili per tutti – afferma il presidente della Cooperativa sociale Gsh Michele Covi –. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere un’importante modalità comunicativa, la Comunicazione Aumentativa, che permette di superare i confini della comunicazione parlata e scritta, in un’ottica di accessibilità e inclusione. La nostra Cooperativa da anni investe molte risorse e competenze nell’ambito della comunicazione aumentativa – con il Centro ComuniCAA e con le attività svolte presso il CSE Il Melograno».

Durante la settimana diverse sono le proposte del programma: una CAAmminata accessibile e una biciclettata alla portata di tutti, una giornata Porte Aperte sul servizio Il Melograno con collegamento online aperto a tutti, con la Biblioteca Speciale Aias di Bolzano e il Comune di Limbiate in cui si condivideranno pratiche di accessibilità comunicativa, strumenti e ausili i CAA; sarà possibile effettuare una visita guidata accessibile presso il Museo Retico di Sanzeno, con didascalie accessibili in CAA e tanto altro.

«Con il termine Comunicazione Aumentativa – spiega Venera Russo, responsabile del CSE Il Melograno e del centro consulenza ComuniCAA di Gsh – si indicano le strategie che possono migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà, temporanee o permanenti, a utilizzare i più comuni canali comunicativi. In questa settimana ci teniamo a diffondere la consapevolezza che la CAA non è solo rivolta a coloro che hanno difficoltà di comunicazione ma può essere uno strumento efficace per tutti: bambini che non sanno leggere, persone straniere e persone con fragilità, che grazie agli strumenti di CAA possono partecipare ai vari contesti sociali».

Durante tutta la settimana nei bar e nei ristoranti aderenti del Comune di Contà sarà inoltre possibile sperimentare menù accessibili per poter comunicare attraverso i simboli le proprie scelte alimentari e necessità personali.

Per qualsiasi info: GSH Cooperativa Sociale ONLUS, via Lorenzoni 21 – 38023 CLES (TN), T. 0463/424634, [email protected]