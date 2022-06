Europa vara il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: entro il 2022 stop al petrolio via mare. Verso un tetto al prezzo dell’energia

Pubblicità

Al centro un passo decisivo, il bando del petrolio russo trasportato via mare entro il 2022, ma con alcune eccezioni. Infatti, l’Ungheria di Orban potrà continuare ad importare attraverso oleodotti ancora per un periodo di tempo ancora non definito. L’eccezione viene giustificata con la difficile posizione geografica dell’Ungheria che non avendo sbocchi sul mare, avrebbe maggiore difficoltà a garantirsi altre forniture.

“Oggi abbiamo compiuto un grande passo avanti con l’embargo al petrolio russo. Abbiamo iniziato con il carbone e ora, abbiamo deciso di bloccare di fatto il 90% delle importazioni di petrolio provenienti dalla Russia, entro la fine dell’anno”: dice Ursula Von der Leyen.

Dello stesso parere anche il Presidente Draghi, che si dice soddisfatto del passo avanti, rivendicando alcune proposte che verranno inserite nel documento finale. Ad esempio, quello che riguarda un possibile tetto al prezzo dell’energia.

Una vera e propria svolta politica energetica europea che sarà accompagnata dal piano europeo per sostenere le energie rinnovabili, Re Power Ue.

Oltre al tema dell’energia, si è discusso anche della crisi del grano e delle oltre 22 mila tonnellate bloccate nei porti in ucraini. Su questo, l’Europa sembra appoggiare pienamente lo sforzo delle Nazioni Unite per aprire un corridoio navale che sarebbe la soluzione migliore per portare grano fuori dal Paese.

