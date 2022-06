È Andrea Girardi l’uomo che si è lasciato morire in val di Fiemme. Ecco il suo incredibile passato

Pubblicità

Pubblicità



La comparazione del DNA estratto dalla salma rinvenuta nei boschi di Molina di Fiemme, la sera del 2 maggio scorso, con il profilo genetico dei presunti genitori del malcapitato, ha dato esito positivo, consentendo ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese di identificare l’uomo in Andrea Girardi, 44enne residente nella Provincia di Rovigo.

La conferma è arrivata nella mattinata odierna dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri (R.I.S.) di Parma.

I militari Fiemmesi erano risaliti ai suoi parenti, dopo avere vagliato le segnalazioni giunte grazie agli appelli veicolati tramite i media locali e la trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”. Decisiva la testimonianza del professionista che aveva realizzato dei tatuaggi sul corpo. I Carabinieri hanno provveduto a informare i familiari circa l’esito dell’accertamento.

Pubblicità Pubblicità

L’uomo, con un passato avventuroso nella Legione straniera francese, in Germania, dove era andato senza sapere una parola di tedesco, grazie alla sue grandi abilità e intelligenza, era, infatti, finito a lavorare nella cucina di un rinomato ristorante preparando dolci con pregevoli decorazioni, grazie al diploma alla scuola d’arte di Castelmassa con specialità in oreficeria e alla spiccata vena artistica che lo accomunava al fratello Riccardo (residente da molti anni a Londra, ha realizzato un quadro per Boris Johnson).

Ma prima a poco a più di vent’anni Girardi si era arruolato nella Legione straniera in Francia dove aveva seguito l’addestramento per diventare cecchino ed era diventato espero nell’arte della sopravvivenza.

Ma all’ultimo passaggio del lungo addestramento ha deciso di dedicarsi al contro spionaggio diventando un esperto di sistemi di telecomunicazioni. Sapeva intercettare segnali, criptarli e decriptarli.

Pubblicità Pubblicità



In questo campo si era distinto ma non si riteneva eccellente, per questo è passato all’addestramento da paracadutista e incursore partecipando ad almeno due missioni: una a Gibuti, nel Corno d’Africa, tra Somalia, Eritrea ed Etiopia e un’altra nella Guinea francese, dall’altra parte dell’Africa, sull’Atlantico. Missioni delle quali non si sa nulla, erano secretate.

Il fatto che vi sia andato è emerso solamente tanti anni dopo. Dalla Legione straniera, comunque, è tornato a casa poco prima del quinquennio prestabilito.

Tornato a casa con un gruzzolo in denaro, Girardi aveva intervallato periodo in cui faceva l’imbianchino con il padre (e successivamente, da solo) a quelli in cui spariva anche per lunghi periodi.

Tornava però sempre a Villadose, dove ha vissuto fino all’estate scorsa quando improvvisamente ha fatto lo zaino e si è equipaggiato da montagna prima di dire ai genitori che sarebbe andato in Svizzera a lavorare.

Una cosa “normale” per i genitori abituati alla vita del figlio che per questa ragione, non avevano allertato le forze dell’ordine.

Come si ricorda il corpo era stato trovato da un escursionista a spasso con il proprio cane in una zona impervia e poco frequentata. Tra i pochi oggetti trovati nelle vicinanze dell’uomo, che si era costruito un riparo di fortuna, vi è un taccuino, su cui compare la scritta “inizio digiuno”, con un calendario scritto a mano a partire dallo scorso 30 luglio.

L’ultima data riportata è il 4 ottobre 2021. In fondo al calendario è stata scritto la parola “crematemi”. Un amico ha riconosciuto i tatuaggi dell’uomo e si è messo in contatto con i carabinieri.