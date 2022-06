Auto in viaggio completamente avvolta dalle fiamme: salvi i passeggeri

Pubblicità

Pubblicità



Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, un mezzo in viaggio sulla strada provinciale tra Termeno e Cortaccia è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termeno che in breve sono riusciti a spegnere l’incendio. Fortunatamente, l’autista è riuscito a fermare l’auto in tempo, mettendosi in salvo, ma la macchina ne è uscita completamente danneggiata.

Pubblicità Pubblicità