Aeronautica militare, Fugatti incontra i generali Di Martino e Adamo

Pubblicità

Pubblicità



“Il nostro territorio ha una tradizione radicata di collaborazione fra le istituzioni civili e militari. In particolare, ha una valenza storica il rapporto fra il Trentino e l’aeronautica, che trova espressione nella figura di Gianni Caproni, pioniere dell’industria dell’aviazione e a cui è intitolato un importante polo museale. Un legame che continua e si rafforza, anche attraverso la scuola, con le opportunità per i giovani date dalla formazione tecnica sul territorio provinciale nel settore strategico del trasporto aereo”.

È il messaggio del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ieri ha incontrato, nella sede di Piazza Dante, il generale ispettore capo Basilio Di Martino, presidente del gruppo di lavoro Centenario AM, e il generale di brigata aerea Giovanni Francesco Adamo, vicepresidente del gruppo di lavoro e capo del Reparto comunicazione dello Stato maggiore dell’Aeronautica, in Trentino per partecipare agli eventi in preparazione del centenario 1923-2023 dell’Aeronautica Militare.

“È importante essere qui oggi per quello che il Trentino ha significato nella storia dell’aviazione, attraverso la figura di Gianni Caproni, e per quello che la città di Trento ha rappresentato per la storia d’Italia”, ha dichiarato il generale Di Martino.

Pubblicità Pubblicità

Nell’incontro con il presidente Fugatti – al quale ha partecipato anche Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, coinvolta negli eventi sul Centenario – si è discusso in particolare della partecipazione del Trentino alle iniziative promosse nel 2023 su tutto il territorio nazionale dall’Aeronautica Militare per questa importante ricorrenza.

Una due giorni iniziata oggi alle 17 con l’incontro presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni. Domani, mercoledì primo giugno, l’appuntamento all’Istituto scolastico Martino Martini di Mezzolombardo, alle 10.45, con la presenza dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

L’occasione per presentare, coinvolgendo in primo luogo gli studenti dell’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo” del Martini, la collana editoriale e la collana fumetti del Centenario AM e consolidare il rapporto di collaborazione tra questa importante realtà scolastica e la Fondazione Museo storico del Trentino.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità