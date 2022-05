Una 23enne si innamora di un aereo e vuole sposarlo: “Non tutti capiscono”

Pubblicità

Pubblicità



E’ quasi ironica la storia di Sarah, una 23enne che si è innamorata di un aereo.

La vicenda della ragazza che si lamenta di non potersi sposare l’oggetto è arrivata anche in Italia ed è stata raccontata da “Tgcom24”.

La 23enne, tedesca, prova attrazione per un Boeing 737. Oltre a viaggiarci regolarmente, possiede una vera e propria collezione di modellini di questo aereo in casa.

Pubblicità Pubblicità

“Mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone. Con il mio aereo è stato amore a prima vista– spiega la ragazza- Non tutti capiscono.

Stare con lui mi rende la persona più felice del mondo. I miei amici mi hanno incoraggiato e hanno accolto bene il coming out– infine arriva la “stoccata” finale che farà arrabbiare anche i più moderati- Mi piacerebbe sposare l’aereo più di ogni altra cosa, ma in Germania è proibito”.

L’amore per l’ggetto è stato definito “oggettofilia” e quindi pari ad un orientamento sessuale. Ai più non è chiaro se questo sia un orientamento oppure un disturbo da esaminare.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità