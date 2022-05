“Sport per Tutti”: a Revò l’attività sportiva è inclusiva

Pubblicità

Il campo sportivo di Revò ha fatto da cornice nella mattinata di oggi, martedì 31 maggio, a un bell’evento che ha chiuso un progetto più ampio di sensibilizzazione e inclusione alla disabilità che, grazie all’Associazione IRIS e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Fondo -Revò e diverse realtà sportive del territorio, ha visto protagonisti i giovani durante tutto l’anno scolastico.

Il nome del progetto, la cui realizzazione è stata possibile grazie al finanziamento del Piano Giovani di Zona “Carez”, è appunto “Sport per Tutti” e valorizza le caratteristiche inclusive dell’attività sportiva.

Durante l’anno scolastico gli educatori specializzati Stefano Ianes e Matteo Vera hanno portato avanti le attività all’interno dell’istituto e la partecipazione al momento conclusivo di oggi da parte delle diverse realtà del territorio (Anaune Calcio, Romallo Running, Fondisti Alta Valle di Non, Vigili del Fuoco volontari di Novella, Parco Fluviale Novella…) testimonia il valore dell’attività sportiva e volontaria sul territorio.

Oltre alla dirigente scolastica Roberta Gambaro, non sono voluti mancare all’appuntamento il sindaco di Novella Donato Preti e l’assessora alle politiche sociali e giovanili Monica Flor.

«Un grazie a tutti i presenti, associazioni sportive e di volontariato, scuola, corpo dei vigili del fuoco di Novella per la riuscita dell’iniziativa che chiude l’anno scolastico 2021-22» commentano gli organizzatori.

ASSOCIAZIONE IRIS – L’associazione IRIS si occupa di offrire servizi alle persone con disabilità del territorio delle Valli di Non e di Sole.

È attenta inoltre a promuovere un percorso di sensibilizzazione sociale e scolastica, e questo progetto ne è l’esempio più chiaro.

Lo sport è infatti un veicolo di inclusione e il progetto “Sport per Tutti” ha messo in risalto in questa occasione il valore e l’impegno delle diverse associazioni sportive del territorio.