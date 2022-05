«Schiavi» BM Service Lavis: chiesto il processo per 12 pachistani

Pubblicità

Chiuso anche l’ultimo troncone dell’inchiesta su Grafica Veneta per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È stato richiesto il rinvio a giudizio di 12 persone e sotto il profilo della responsabilità degli enti, coinvolge anche l’azienda BM Service sas, con sede in Lavis.

A innescare l’indagine per caporalato alla BM Service di Lavis, era stata la Fiom dopo che in autunno due lavoratori pakistani si erano rivolti al sindacato per denunciare le pessime condizioni di lavoro.

A quel punto la Fiom aveva cercato una soluzione bonaria per quanto accadeva, non trovando però la collaborazione della proprietà che, anzi, licenziava uno dei dipendenti.

Appurati i fatti la Fiom si era subito attivata prima presso la proprietà denunciando con forza la violazione dei contratti, poi alle forze dell’ordine che avevano cominciato subito le indagini.

L’indagine aveva subito un’accelerazione nel maggio 2020 quando, a Piove di Sacco, lungo la SS 16 al km 0+700 era stato trovato un cittadino pakistano legato con le mani dietro la schiena, con lesioni su tutto il corpo, derivanti da pregresse e forti percosse.

Successive segnalazioni giunte alle Centrali Operative dell’Arma di Padova e Mestre (VE) indicano poi la presenza di altri stranieri provenienti dallo stesso paese, che chiedevano aiuto asserendo di essere stati percossi, derubati dei documenti e dei loro averi, per essere quindi abbandonati per strada.

Infine, altri 5 pakistani si presentarono all’ospedale di Padova, riferendo una analoga situazione. Visto il macabro scenario i Carabinieri di Cittadella cominciarono le indagini a 360° scoprendo quasi subito che tutte le vittime erano dipendenti della della “B.M. Services sas” con sede in Lavis, una società attiva nel campo del confezionamento e finissaggio di prodotti per l’editoria, di proprietà di due cittadini (padre e figlio) pakistani con cittadinanza italiana, che forniva manodopera ad alcune aziende di grosse dimensioni ubicate nel nord.

Le accuse nei confronti delle 12 persone sono pesantissime e riguardano a vario titolo, di rapina, sequestro di persona, torsione, lesioni personali, violenza privata commessi in danno di alcuni lavoratori che si erano ribellati alle imposizioni dei gestori della BM Service, azienda appaltatrice della manodopera.

Sollecitata invece l’archiviazione dell’accusa di sfruttamento di manodopera a carico dell’imprenditore Fabio Franceschi titolare di Grafica Veneta, per Christian Gasparini, tecnico dipendente dalla Grafica Veneta, per Bilal Afzal, AliUmair e Muhammad Asif.

Con richiesta del 4 maggio scorso il pm Andrea Girlando ha chiesto al gip il rinvio a giudizio per Arshad Mahmood Badar di anni 55, il figlio Bashir Hassan di anni 33, Asdullah Badar di anni 29, Hassan Bashir di anni 33, soci di BM Service; di Farman Ullah di anni 40; Qamqz Uz Zaman di anni 44; Muhammad Rizwan Haider di anni 36 (tutti ancora detenuti); inoltre, di Muhammad Akram Gondal di anni 43 e Ahmad Shehzad di anni 38, latitanti; di Zaheer Abbas di anni 35, Mehdi Raja Muntazir di anni 31, Mahmod Nasir di anni 41, sottoposti a obbligo di dimora; di Hassaan Baig di anni 28, irreperibile, tutti di nazionalità pakistana.

Il 25 maggio 2020 i Badar, titolari di BM, fiancheggiati dagli altri, avevano compiuto un’aggressione contro quegli operai che volevano ribellarsi a un “regime” di sottomissione picchiandoli e lasciandoli legati in strada dopo aver sottratto loro documenti, telefoni e denaro).

Già usciti di scena il 13 ottobre scorso con un patteggiamento di sei mesi di carcere e una pena pecuniaria di 45 mila euro due degli indagati, l’amministratore delegato di Grafica Veneta Giorgio Bertan e il responsabile della sicurezza Giampaolo Pinton per il reato di sfruttamento del lavoro.