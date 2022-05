Rubati generi alimentari alla sede di Trentino Solidale: “Un altro furto, per cosa?”

Pubblicità

Pubblicità



E’ avvenuto alcune notti fa un altro furto alla sede di “Trentino Solidale”. Questo non sarebbe la prima effrazione nel luogo che negli anni è stato preso di mira dai ladri.

“Chi ha agito in tal modo per sottrarre non denaro o beni di valore ma solo un po’ di generi alimentari ci ha causato un danno notevole– così denuncia TrentinSolidale attraverso un post- Per cosa?

Basta chiedere e TRENTINOSOLIDALE c’è, aiuta, offre, collabora. A, per e con chiunque, senza alcuna distinzione, perché le nostre porte sono sempre aperte: non occorre scassinarle!”.

Pubblicità Pubblicità

L’associazione non si capacita infatti della necessità di scassinare la porta d’ingresso quando basterebbe chiedere per ottenere un aiuto.

Il post è infatti iniziato con una frase incisiva: “Un altro furto: per cosa?”. Ad essere rubati sono stati infatti dei generi alimentari destinati all’Ucraina.

Per ora non sembrerebbe esserci traccia dei responsabili dell’atto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità