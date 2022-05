Pericolo furti a Pinè: “I ladri irrompono nelle case. Con noi ci hanno provato”

Pubblicità

Pubblicità



Continua il pericolo ladri a Pinè. Negli ultimi mesi sono state infatti molteplici le segnalazioni da parte di cittadini di tentate irruzioni nelle case.

Solo il mese scorso su alcuni gruppi social era circolata la foto di una serratura scalfita per denunciare un tentato furto in una casa.

Solo dieci giorni prima il sindaco di Baselga Alessandro Santuari aveva scritto sui social: “Attenzione: segnalazione furti in casa!!. Sono stati segnalati furti in casa nel nostro comune”.

Pubblicità Pubblicità

Poi per un periodo non c’erano state più notizie di furti nella zona.

Nella notte di ieri però alcuni malintenzionati avrebbero tentato di irrompere in una casa in centro a Baselga di Pinè.

La denuncia è stata fatta tramite un gruppo Facebook dedicato all’altopiano di Pinè.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

“Attenzione… I ladri irrompono nelle case. Con noi ci hanno provato”: Questo è stato l’ammonimento lanciato.

Fortunatamente il tentativo di furto è andato male e i ladri non sono riusciti entrare in caso. Resta però alta la tensione. In molti sono preoccupati per le possibili irruzioni in casa.

Nel caso in cui avvenisse un tentativo di furto però si raccomanda di restare tranquilli e di chiamare le forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità