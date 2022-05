L’assessore Bisesti ha ricevuto Renzo Braus

Pubblicità

L’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti ha ricevuto questa mattina il presidente uscente della Federazione dei Corpi bandistici della provincia di Trento Renzo Braus per ringraziarlo del lavoro svolto nel corso dei tre mandati alla guida della Federazione.

“Il mio grazie – spiega l’assessore Bisesti – è motivato dall’importanza del suo impegno in favore della comunità in un sodalizio che rappresenta un punto di riferimento per un intero movimento che per tante persone di ogni età rappresenta la possibilità di avvicinarsi alla musica e praticarla. I Corpi bandistici sono parte integrante della tradizione e della socialità del Trentino e con la loro presenza costante ripropongono anche oggi il profondo legame costruito in decenni di attività con la comunità. Grazie dunque a chi con lavoro e passione ha contribuito al successo di una realtà che è espressione genuina della cultura del nostro territorio”.

Nel ruolo di presidente a Braus è succeduta Cristina Moser. “Anche in questa occasione – aggiunge l’assessore – formulo alla nuova presidente i miei auguri di buon lavoro, che si tradurrà anche nell’offrire a tanti nostri concittadini, soprattutto ai più giovani, concrete opportunità di sviluppare il proprio talento”.

