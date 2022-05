La Turchia torna nel ruolo da mediatore: Erdogan propone di ospitare vertice tra Kiev, Mosca e Onu

Pubblicità

Il presidente turco, Erdogan ha deciso di farsi promotore di quello che potrebbe diventare un vertice determinante per il futuro della guerra, facendo sedere allo stesso tavolo Kiev, Mosca e Onu.

L’obiettivo è quello di sbloccare la circolazione delle merci ucraine, evitando una crisi alimentare, ma soprattutto promuovere un negoziato diretto tra Zelensky e Putin.

La proposta è stata comunicata inizialmente a Putin che al momento sembra non aver dato risposta e poi anche a Zelensky con cui il Presidente turco, avrebbe parlato della necessità di creare corridoi sicuri per il trasporto dei prodotti agricoli via mare

Con la disponibilità di ospitare l’incontro ad Istanbul, la Turchia si propone come sminatrice del mar Nero, anche se Putin sarebbe disposto a sbloccare il grano solo quando l’Europa deciderà di revocare le sanzioni inflitte alla Russia.

Insomma, ristabilire gli scambi commerciali potrebbe essere un passo fondamentale per ridurre al minimo gli effetti negativi della guerra, ristabilendo un terreno di pace.

