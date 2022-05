Attività estive in Val di Sole: il calendario delle iniziative per bambini, giovani e famiglie

Pubblicità

Fare sistema e creare un’offerta efficace e varia per le famiglie della Valle di Sole: sono queste le motivazioni che sono alla base dell’iniziativa “Raccolta attività estive” promossa dal Distretto Famiglia Valle di Sole, Servizio Sociale Territoriale della Comunità della Valle di Sole e dai 13 Comuni solandri.

Per il secondo anno consecutivo, è stata creata una guida sintetica delle iniziative promosse da numerose realtà del territorio per famiglia, giovani e bambini per i mesi estivi di luglio e agosto.

In un’infografica dai colori caldi dell’estate, sono riportate le indicazioni minime per incentivare un contatto diretto tra famiglie interessate e organizzatori per trovare la soluzione migliore alle tante esigenze che mamma e papà si trovano a dover gestire per conciliare il lavoro con la famiglia.

Tante le iniziative raccolte: si va dai soggiorni diurni estivi di valle finanziati dai 13 Comuni ai laboratori naturalistici e sportivi, dalle feste dedicate alle famiglie alla caccia al tesoro nel museo della Civiltà solandra di Malé.

Insomma, un’offerta ampia e differenziata che vede coinvolto un numero molto vasto di soggetti: Comuni, Comunità di valle, Distretto Famiglia, Piani giovani di zona, associazioni, cooperative, gruppi sportivi locali e volontari.

Un bel lavoro di squadra anche tra servizi diversi per proporre un’informazione chiara e funzionale; in collaborazione con i due Piani Giovani di Zona di Alta e Bassa Valle di Sole.

Si può trovare la guida sul sito internet della Comunità della Valle di Sole e sulla pagina Facebook e profilo Instagram del Distretto Famiglia Valle di Sole.

Come viene ricordato all’interno del calendario, in valle possono esserci altre iniziative dedicate ai giovani e famiglie non riportate nella prima stesura della locandina. In questo caso, il documento può essere in ogni momento aggiornato ad opera degli autori al fine di essere il più esaustivo possibile. Per informazioni, scrivere a distretto.famiglia@comunitavalledisole.tn.it